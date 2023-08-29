16:15Туризм
В правительстве заявили, что число путешествий по РФ должно удвоиться к 2030 году
Фото: 123RF/kirillk
Количество туристических поездок по России к 2030 году должно вырасти в два раза по сравнению с текущими показателями и составить 140 миллионов в год. Подобные цифры приведены в телеграм-канале правительства РФ.
Отмечается, что в 2022 году россияне совершили более 68 миллионов путешествий по стране, что на 17% больше, чем в 2021 году, и лучше прогнозов. Россия предлагает туристам уникальные возможности, так как на территории страны представлены четыре климатические зоны и расположены 11 объектов природного наследия ЮНЕСКО, подчеркнули в сообщении.
Добавляется, что для путешественников подготовлен 41 национальный туристический маршрут, работают 66 национальных парков, появляются новые комфортные кемпинги и гостиницы.
Ранее сообщалось, что осенью стоимость отдыха на российских курортах может снизиться на 25–30%. В то же время по сравнению с осенью 2022 года отдых внутри страны обойдется туристам дороже в среднем на 10–12%.
До этого российские регионы получили право вводить курортный сбор. Перед тем как российские регионы смогут брать с туристов курортный сбор, правительство страны должно будет внести изменения в законодательство и все проработать.
Москва вошла в топ популярных направлений для летнего отдыха у российских туристов
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