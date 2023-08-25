Путевки на российские курорты могут подешеветь осенью на 25–30%

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Осенью стоимость отдыха на российских курортах может снизиться на 25–30%, сообщает News.ru со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.

Спад цен он объяснил завершением купального сезона в Крыму и Краснодарском крае. По словам эксперта, ситуация с динамикой стоимости путевок особенная в силу сезонного фактора. Он напомнил, что осенью туры на отдых в России традиционно дешевеют.

В то же время по сравнению с осенью 2022 года отдых внутри страны обойдется туристам дороже в среднем на 10–12%, предупредил Ромашкин. По его словам, ощутимее всего цены вырастут на те направления, которые пользуются повышенным спросом.

Лидерами в этом году стали Кавказские Минеральные Воды, где за год цены выросли на 15%, и Дагестан – 14%. В Крыму, который потерял туристов, цены по сравнению с прошлым годом снизились примерно на 12%.

Ранее стало известно, что российские электронные визы для туристов из дружественных стран могут заработать осенью этого года. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в первую очередь мера должна коснуться туристов из Китая и Индии.

До этого Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запуске электронной карты для иностранных туристов. Электронная карта позволит путешественникам бронировать туры, а также оплачивать услуги и покупки на территории РФ. Открыть счет можно будет без личного присутствия в России.



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