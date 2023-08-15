Вьетнам втрое увеличил срок действия электронных туристических виз

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Власти Вьетнама решили продлить срок разрешенный срок пребывания в стране по электронным визам до 90 дней. Об этом сообщает Vietnam News.

До этого электронные визы выдавались иностранным туристам на срок до 30 дней. Причем за этот период посетить Вьетнам можно было только однократно. С 15 августа не только увеличится продолжительность действия виз, но и пропадет ограничение на количество посещений страны в разрешенный срок – 90 дней.

Кроме того, для туристов из некоторых стран, в том числе и России, увеличивается максимально допустимый срок безвизового пребывания во Вьетнаме – с 15 до 45 дней.

Ранее правительство РФ внесло Вьетнам в перечень стран, жители которых могут получить туристическую визу в Россию на основании бронирования отеля. Продолжительность действия такой визы составляет шесть месяцев.



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