Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен

Фото: 123RF/designer491

Россия направила Индии предложение запустить безвизовый групповой туризм между странами. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Сейчас с Китаем (возобновили безвизовый режим для туристических групп. – Прим. ред.). Дальше у нас Индия. <…> Мы направили туда предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять", – заявил он.

Как объяснил министр, перед российской туристической отраслью стоит задача вернуть допандемийные показатели по въездному турпотоку, а также компенсировать прекратившийся турпоток из недружественных стран.

Россия и Китай возобновили безвизовый туристический обмен с 1 августа. Такое соглашение между странами уже заключалось в 2000 году, но из-за пандемии оно было приостановлено. Аналогичные меры вступили в силу между РФ и Ираном.

Турция вошла в топ-5 самых дорогих курортов для россиян