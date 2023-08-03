Вьетнам включили в список стран, жители которых могут получить визу РФ по брони в отеле

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Правительство России расширило перечень стран, граждане которых могут получить туристическую визу, имея бронь в отеле. В список был включен Вьетнам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что Вьетнам стал 20-й страной, жители которой могут получить туристическую визу на основании бронирования отеля, виза будет действовать в течение 6 месяцев.

"Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – отметили в пресс-службе.

В кабмине выразили мнение, что принятое решение позволит усилить экономические связи и туристический обмен между странами.

В перечень стран, граждане которых получают визы на основании брони, вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины, напомнили в кабмине.

Ранее Мишустин подписал распоряжение, согласно которому граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут въехать в РФ по единой электронной визе. Таким образом, число подобных государств было увеличено до 55.



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