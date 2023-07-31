Правительство одобрило въезд в РФ по электронной визе гражданам еще трех стран

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому въехать на территорию России по электронным визам смогут граждане еще трех стран. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"С 1 августа 2023 года граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут въехать в Россию, используя единую электронную визу", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Таким образом, число государств, граждане которых могут посещать Россию, предъявив электронную визу, было увеличено до 55.

Как ранее сообщали в МИД РФ, стоимость электронной визы для иностранцев, желающих посетить Россию, не превысит 52 доллара. За оформление визы иностранцу нужно будет внести через специализированный сайт с помощью банковской карты плату. Дети в возрасте от шести лет смогут сделать электронную визу всего за 2 доллара с учетом транзакционных издержек.



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