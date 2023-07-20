В МИД сообщили, что стоимость электронной визы для иностранцев не превысит 52 доллара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общая стоимость оформления электронной визы для иностранцев с учетом издержек не превысит 52 доллара, сообщает ТАСС со ссылкой на директора консульского департамента МИД РФ Алексея Климова.

"За оформление визы иностранцу надо будет внести через специализированный сайт с помощью банковской карты плату. Общая сумма с учетом консульского сбора, банковской комиссии, транзакционных издержек платежной системы, а также сбора за предварительную проверку документов, как ожидается с учетом колебаний валютных курсов, не будет превышать 52 доллара США", – сказал он.

По словам дипломата, дети в возрасте от шести лет смогут сделать электронную визу всего за 2 доллара с учетом транзакционных издержек.

Климов подчеркнул доступность российской электронной визы и привел в пример шенгенскую визу, при оформлении которой необходимо потратить 80 евро. Он добавил, что сохраняемые Москвой меры в визовой политике "являются асимметричным ответом" на недружественные шаги ЕС.

Накануне стало известно, что российские электронные визы для туристов из дружественных стран могут заработать осенью этого года. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в первую очередь мера должна коснуться туристов из Китая и Индии.

До этого Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запуске электронной карты для иностранных туристов. Электронная карта позволит путешественникам бронировать туры, а также оплачивать услуги и покупки на территории РФ. Открыть счет можно будет без личного присутствия в России.

Путин призвал запустить электронные визы для иностранцев как можно скорее