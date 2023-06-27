Кабмин освободит туроператоров от НДС при продаже туров по РФ

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Правительство РФ разработало законопроект по освобождению от налога на добавленную стоимость (НДС) туроператоров, которые занимаются продажей путевок для путешествия внутри России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

"Правительство продолжает поддерживать внутренний туризм. По поручению главы государства разработан законопроект, который отменяет для туроператоров налог на добавленную стоимость при продаже путевок по России", – сказал он, открывая заседание кабмина.

Мишустин добавил, что НДС является пятой частью от цены путевок. По его словам, законопроект предполагает, что норма об отмене уплаты налога будет действовать на протяжении 4,5 года.

"Такая норма будет действовать на протяжении 4,5 года, начиная с 1 января текущего года", – резюмировал он.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщал о разработке законопроекта, который обнулял НДС для туроператоров, что позволит снизить стоимость путешествий внутри РФ.

Эксперты высказали мнение, что при снижении цен путешествия по России станут более привлекательными, чем зарубежные туры. Это может привести к росту популярности отдыха внутри страны.

При этом, как прогнозируют отраслевые специалисты, цены снизятся на 10%, а турпоток вырастет на 5%.



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