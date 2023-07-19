Электронные визы для туристов из дружественных стран могут заработать в РФ осенью

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Механизм электронных виз для туристов из дружественных России стран могут запустить осенью 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в первую очередь мера должна коснуться туристов из Китая и Индии.

"Я думаю, что это осенью должно произойти", – цитирует Чернышенко ТАСС.

До этого Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запуске электронной карты для иностранных туристов. Электронная карта позволит путешественникам бронировать туры, а также оплачивать услуги и покупки на территории РФ. Открыть счет можно будет без личного присутствия в России.



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