Круглогодичные курорты создадут в России на побережьях пяти морей

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Круглогодичные курорты на пяти морях появятся в России к 2030 году. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Их создадут на Азовском, Черном, Балтийском, Каспийском и Японском морях, уточнил он на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма. Проект позволит создать в РФ минимум 44 тысячи новых гостиничных мест.

Чернышенко отметил, что количество внутренних турпоездок должно составить не менее 140 миллионов к 2030 году, это является ключевым показателем национального проекта. По его словам, 10 миллионов обеспечат новые морские курорты.

"Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре", – добавил вице-премьер.

Отмечается, что приоритетными курортными местами будут Абрау Дюрсо, Новая Анапа, Крым, Приморский край, Калининград и Каспийское побережье. К ним будут повышенные требования, так как для реализации проектов нужен комплексный подход. В частности, устранение неполадок инфраструктуры, строительство новых отелей, учет нагрузки на авиасообщение, железнодорожные и автомобильные магистрали.

Ранее сообщалось, что резкое снижение цен на туристические поездки, вплоть до 30%, зафиксировано в Крыму. Несмотря на добавление поездов и запуск чартерных автобусов, поток туристов будет ниже, чем в 2022 году или в доковидный период, сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

До этого правительство России разработало законопроект по освобождению от налога на добавленную стоимость (НДС) туроператоров, которые занимаются продажей путевок для путешествий внутри РФ. Законопроект предполагает, что норма об отмене уплаты налога будет действовать на протяжении 4,5 года.

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