В РСТ заявили о резком снижении цен на туристические поездки в Крым

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Резкое снижение цен на туристические поездки, вплоть до 30%, зафиксировано в Крыму. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, пишет News.ru.

"Действительно, Крым – единственное направление России, которое реально снижает цены на туры в этом году. Сейчас есть скидки в 20–30%, хотя это предел, особенно для сегмента гостиниц три звезды", – заявил Барзыкин.

Вице-президент РСТ отметил, что, несмотря на добавление поездов и запуск чартерных автобусов, поток туристов будет ниже, чем в 2022 году или в доковидный период. Барзыкин считает, что это снижение будет длиться до восстановления авиасообщения.

По его словам, в марте и апреле наблюдалось более активное бронирование, чем летом. Барзыкин спрогнозировал не великие перспективы турсезона в Крыму.

Ранее туроператоры рассказали, что наиболее дешевыми направлениями для поездок за границу являются страны Юго-Восточной Азии и Арабские Эмираты.

Самый бюджетный вариант обойдется не менее чем в 60 тысяч рублей за 7 дней. При этом горящий тур в Турцию будет стоить около 50 тысяч рублей за человека.

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