Туроператор назвал самые дешевые направления для отдыха за границей

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Отдохнуть бюджетнее всего за границей сейчас можно по направлениям в Юго-Восточной Азии и в Арабских Эмиратах. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на генерального директора одного из туроператоров Артура Мурадяна.

Он уточнил, что цены на отдых меняются примерно раз в неделю. Самый бюджетный вариант обойдется не менее чем в 60 тысяч рублей за 7 дней. При этом горящий тур в Турцию будет стоить около 50 тысяч рублей за человека, подчеркнул Мурадян. Для того чтобы экономно вылететь за границу, эксперт посоветовал воспользоваться рейсами авиакомпании "Победа" в Стамбул.

Отдых в Египте в бюджетный сегмент не попадает, так как обойдется в 70–80 тысяч на человека, рассказал туроператор. По его мнению, бюджетно съездить можно в Армению и потратить там от 35 тысяч рублей и выше.

"Максимальные опции для туристов появятся в июле, будут точно горящие предложения как по СНГ, так и по Азии, и второй элемент удешевления – это бархатный сезон, то есть это сентябрьские даты, после школьных каникул", – заключил эксперт.

Ранее Мурадян сообщил, что самыми бюджетными направлениями России для отдыха этим летом являются Северный Кавказ, Карелия и Золотое кольцо. Также специалист посоветовал рассмотреть варианты поездок в Поволжье или Калининград, куда можно приехать, чтобы просто провести выходные. Не стоит забывать и про Минеральные Воды, Нальчик и Кабардино-Балкарию, добавил он.

До этого Турция стала самым популярным направлением летнего отдыха среди россиян в этом году. У разных компаний на эту страну приходится от 35 до 65% проданных туров.

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