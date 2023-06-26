Эксперт назвал бюджетные направления для летнего отдыха в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Самыми бюджетными направлениями России для отдыха этим летом являются Северный Кавказ, Карелия и Золотое кольцо, отметил гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян. Об этом сообщает News.ru.

По словам эксперта, россияне могут не бояться больших трат, выбирая Северный Кавказ в качестве места, где они могут провести свой отпуск. Он уточнил, что санаторно-курортное лечение, как правило, стоит примерно 2–3 тысячи рублей в сутки. Хорошим выбором будет и Крым, считает Мурадян. Он подчеркнул, что спрос на него сохраняется.

Также специалист посоветовал рассмотреть варианты поездок в Поволжье или Калининград, куда можно приехать, чтобы просто провести выходные. Не стоит забывать и про Минеральные Воды, Нальчик и Кабардино-Балкарию, добавил он.

"В России направлений для выбора намного больше, и, конечно, они дешевле, чем путешествие за границу", – резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Турция стала самым популярным направлением летнего отдыха среди россиян в этом году. У разных компаний на эту страну приходится от 35% до 65% проданных туров.

В прошлом году в Турцию летало 750 самолетов неделю. В этом же году согласованная недельная квота составляет 1,2 тысячи рейсов. Перелеты осуществляются из 22 городов России. Отмечается, что благодаря увеличению числа рейсов удалось снизить стоимость перелетов.



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