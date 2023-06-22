Стало известно, сколько россияне тратят на сувениры из путешествий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти половина россиян (48,7%) всегда привозит домой из путешествий сувениры для себя, родственников и друзей, большинство из них тратят на это до 5 тысяч рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Почти 80% респондентов покупают памятные вещи для себя или близких. Чуть меньше – около 60% – привозят подарки из поездок друзьям, а о коллегах по работе вспоминает только треть опрошенных. Чаще всего в подарок жители РФ предпочитают привозить вещи с символикой мест, например магниты или открытки.

58,3% россиян тратят на сувениры до 5 тысяч рублей. Больше 10 тысяч готовы потратить только 5,2%, а 20% уверяют, что не считают деньги, если покупают понравившуюся вещь.

Что касается тех, кто сувениры не покупает никогда, то таких насчитывается только 8,6%. Свою позицию они в основном объясняют нежеланием захламлять жилье ненужными вещами. Многие из них также указывают, что предпочитают тратить деньги на что-то другое.

Ранее сервис SuperJob выяснил, сколько россиян готовы проводить летний отпуск в кредит. Таких оказалось всего 3%, причем чаще всего заем на отдых берут люди старше 45 лет. Большинство же граждан – почти 90% – отдыхать в долг не готовы.

