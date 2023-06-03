Всего 3% россиян готовы отдыхать в кредит – опрос

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Большинство опрошенных россиян (89%) не планирует брать займ на летний отпуск, съездить на отдых в кредит готовы лишь 3%. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое было проведено специально для Москвы 24.





из исследования сервиса SuperJob Взять кредит на летний отпуск планируют 3 из 100 россиян (3%). Причем чаще всего заем ради отдыха оформляют опрошенные старше 45 лет (6%). По их мнению, финансовые сложности не должны препятствовать отдыху: "Перемены положительно сказываются на качестве работы и отношении к жизни". Однако большинство опрошенных (89%) против такого подхода: "Кто берет кредит на отпуск?! Нет денег – сиди дома".

Примечательно, что среди опрошенных мужчин противников отдыха в кредит больше по сравнению с женщинами, 91 и 87% соответственно. При этом респонденты, которые планируют провести каникулы за рубежом, чаще других отказываются влезать в долги ради отпуска (94%).

"Чаще всего этим летом россияне мечтают провести отпуск на море (17%). При этом среднестатистический отпускной бюджет в этом году – 46 тысяч рублей на неделю на одного человека", – говорится в исследовании.

В опросе приняли участие 1 600 экономически активных трудоустроенных жителей РФ, которые планируют уйти в отпуск этим летом.

Ранее ‎вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил о возросшем интересе к путешествиям в Европу среди россиян. Он отметил, что государствами шенгенского соглашения в прошлом году было выдано 687 тысяч виз гражданам РФ. Популярностью среди туристов пользуются Греция, Испания, Италия, Франция, а также Венгрия и Австрия.

