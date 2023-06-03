00:01Туризм
Всего 3% россиян готовы отдыхать в кредит – опрос
Фото: 123RF/libertos
Большинство опрошенных россиян (89%) не планирует брать займ на летний отпуск, съездить на отдых в кредит готовы лишь 3%. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое было проведено специально для Москвы 24.
Примечательно, что среди опрошенных мужчин противников отдыха в кредит больше по сравнению с женщинами, 91 и 87% соответственно. При этом респонденты, которые планируют провести каникулы за рубежом, чаще других отказываются влезать в долги ради отпуска (94%).
"Чаще всего этим летом россияне мечтают провести отпуск на море (17%). При этом среднестатистический отпускной бюджет в этом году – 46 тысяч рублей на неделю на одного человека", – говорится в исследовании.
В опросе приняли участие 1 600 экономически активных трудоустроенных жителей РФ, которые планируют уйти в отпуск этим летом.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил о возросшем интересе к путешествиям в Европу среди россиян. Он отметил, что государствами шенгенского соглашения в прошлом году было выдано 687 тысяч виз гражданам РФ. Популярностью среди туристов пользуются Греция, Испания, Италия, Франция, а также Венгрия и Австрия.
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