00:01Общество
Почти 90% жителей столичного региона проведут летний отпуск в РФ
Фото: 123RF/kirillk
Большинство жителей столичного региона этим летом планируют провести отпуск, не выезжая за рубеж. Это следует из результатов опроса сервиса "Работа.ру", который был проведен специально для Москвы 24.
Среди респондентов только 44% планируют уйти в отпуск летом. Остальные 56% продолжат работать. Большинство опрошенных (87%) рассказали, что будут отдыхать в России. Оставшиеся 13% планируют отпуск за рубежом.
В опросе поучаствовали более 1 590 респондентов из столицы и Подмосковья.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали востребованные направления у россиян этим летом. Отмечается, что в сегменте выездного туризма статус лидера с большой долей вероятности удержит Турция. Среди популярных вариантов также Арабские Эмираты и Египет. Причем последний является самым бюджетным, отметили в АТОР. Кроме того, прогнозируется спрос на туры в Таиланд.
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