Почти 90% жителей столичного региона проведут летний отпуск в РФ

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Большинство жителей столичного региона этим летом планируют провести отпуск, не выезжая за рубеж. Это следует из результатов опроса сервиса "Работа.ру", который был проведен специально для Москвы 24.

Среди респондентов только 44% планируют уйти в отпуск летом. Остальные 56% продолжат работать. Большинство опрошенных (87%) рассказали, что будут отдыхать в России. Оставшиеся 13% планируют отпуск за рубежом.





из исследования сервиса "Работа.ру" Каждый пятый опрошенный (21%) планирует оформить отпуск в июне. Еще 37% респондентов указали, что отправятся отдыхать в июле. Самым популярным месяцем для отпуска стал август – его отметили 42% жителей столицы и Московской области.

В опросе поучаствовали более 1 590 респондентов из столицы и Подмосковья.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали востребованные направления у россиян этим летом. Отмечается, что в сегменте выездного туризма статус лидера с большой долей вероятности удержит Турция. Среди популярных вариантов также Арабские Эмираты и Египет. Причем последний является самым бюджетным, отметили в АТОР. Кроме того, прогнозируется спрос на туры в Таиланд.

