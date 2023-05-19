В АТОР рассказали о популярных направлениях и ценах на летний отдых в 2023 году

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Количество доступных направлений для летнего отдыха сокращается, при этом по-прежнему доступен внутренний туризм, для российских путешественников открываются новые страны, например Грузия, но все это пока не способно заменить закрывшиеся для россиян курорты. О том, куда поедут отдыхать жители РФ в этом году и во сколько это обойдется, в интервью РБК рассказала глава АТОР Майя Ломидзе.

"С большой долей вероятности Турция удержит статус лидирующего направления в сегменте выездного туризма. Однако операторы и агенты предварительно оценивают снижение спроса на зарубежные направления примерно в 15%", – сказала Ломидзе.

Вторым востребованным направлением она назвала Арабские Эмираты. Причем в сегменте премиального отдыха, на который приходится четверть всего спроса, эта страна оказалась дешевле Турции. В невысокий сезон, который там выпадает на лето, цены на отели могут быть в три раза дешевле турецких, при этом не уступая им по качеству.

Традиционно популярными среди россиян остаются Египет и Таиланд. Первый подойдет тем, кто рассчитывает на бюджетный отдых, там он даже дешевле, чем в Турции. А второй между тем обгоняет в плане премиального отдыха и Турцию, и ОАЭ. Также Ломидзе не исключает роста спроса на поездки в Грецию и на Кипр после того, как некоторые операторы ввели туры с пересадками в эти страны.

Что касается внутреннего туризма, то летом здесь наибольшим спросом будут пользоваться пляжный отдых. При этом, отмечает глава АТОР, многие туристы, остающиеся в РФ, не могут позволить себе поезди к морю, поэтому предпочитают регионы, где есть реки, озера и другие водоемы. В связи с этим высокий турпоток ожидается в Ленинградской области, Карелии, Московской области и на Алтае.

Кроме того, популярностью будут пользоваться регионы Северного Кавказа, уверена Ломидзе. Что касается Крыма, то его популярность, наоборот, упадет. Так, в 2021 году полуостров посетили около 7 миллионов туристов. На следующий год спрос упал на 30%. В этом году ожидается аналогичное падение.

Руководитель АТОР также затронула ситуацию с ценами. Они выросли как на зарубежных, так и на внутренних направлениях. По словам Ломидзе, в случае с заграничными курортами это обусловлено колебаниями курса рубля.

"В Турции многие объекты подняли цены на 15–20% на лето, плюс подорожала перевозка. Российские курорты подорожали на 10–20%, а дорогие объекты — на все 30% в некоторых случаях", – подытожила она.

Ранее в МИД РФ сообщили, что российская сторона активно работает над тем, чтобы добиться полной отмены виз со странами исламского мира. В ведомстве уверены, что это положительно отразится на развитии отношений в сфере туризма и бизнеса.

