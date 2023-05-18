В МИД РФ заявили, что Россия работает над отменой виз со странами исламского мира

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Российская сторона активно работает над тем, чтобы добиться полной отмены виз со странами исламского мира. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

По его словам, это положительно отразится на развитии отношений в сфере туризма и бизнеса.

"В целом наше намерение – вообще отказаться от режима выдачи виз. <...> Здесь, конечно, особое место занимает исламский мир – и арабские, и многие африканские страны, которые являются членами Организации исламского сотрудничества", – цитирует дипломата ТАСС.

Ранее Владимир Путин снял визовые обязательства для граждан Грузии, прибывающих в Россию. Теперь они могут находиться без визы в РФ до 90 дней. Отмечается, что исключением станут граждане, которые приедут для осуществления трудовой деятельности или в рамках временного пребывания на срок более 90 дней, например, для получения образования.

Глава государства также подписал еще один указ, согласно которому запрет на осуществление полетов авиакомпаний из России и продажу билетов в Грузию был отменен.

