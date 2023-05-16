Авиакомпания "Азимут" выполнит первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси 19 мая

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Первый прямой рейс авиакомпании "Азимут" из Москвы в Тбилиси состоится 19 мая. Об этом РИА Новости сообщили на горячей линии компании.

"Рейс Москва – Тбилиси будет 19 мая в 08:50", – пояснили в "Азимуте", отметив, что перелет станет первым с начала возобновления прямого авиасообщения между странами.

После этого, пояснили в компании, полеты будут выполняться ежедневно. Стоимость полета сейчас по тарифу "гибкий" составляет более 23 тысяч рублей в одну сторону.

В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что туристические агентства смогут открыть продажу пакетных туров с прямым перелетом в Грузию в ближайшие две недели.

"Опрошенные "Вестником АТОР" туроператоры не исключили, что туры в Грузию, сформированные на GDS (с билетами из свободной продажи), могут появиться в их ассортименте в течение ближайших двух недель. Наземные программы уже доступны у ведущих игроков рынка", – пояснили в АТОР.

Предполагается, что Грузия станет не только туристической страной, но и будет использоваться путешественниками как страна для пересадки на рейсы в более отдаленные страны мира.

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию был отменен указом Владимира Путина 10 мая. Вместе с тем президент снял визовые обязательства для граждан Грузии, пребывающих в Россию. Теперь они могут находиться без визы в РФ до 90 дней.

Позже стало известно, что "Азимут" начнет выполнять прямые рейсы в Грузию с 17 мая с периодичностью семь раз в неделю. Одобрение на это компания ранее получила от властей грузинского авиасектора.



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