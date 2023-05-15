Авиакомпании РФ обратились к Грузии за разрешением начать полеты в страну

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Российские авиакомпании обратились к Агентству гражданской авиации Минэкономики Грузии за разрешением начать полеты в республику. Об сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Сообщаем, что по состоянию на сегодня в Агентство гражданской авиации поступили заявления нескольких российских авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией", – говорится в уведомлении.

При этом не уточняется, какие именно компании обратились за разрешением.

Ранее Владимир Путин отменил запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию. Такие ограничения были введены 21 июня 2019 года. Кроме того, российский лидер также отменил визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать в РФ без оформления визы на срок до 90 дней.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что такие шаги России являются провокацией. По ее словам, восстановление авиасообщения невозможно из-за спецоперации на Украине и "оккупации" грузинских территорий.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал решение Путина положительным. Как уточнил Гарибашвили, страна сможет принимать рейсы российских авиакомпаний, не подпавших под санкции Евросоюза.

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