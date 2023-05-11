Премьер Грузии назвал положительной отмену Россией визового режима и запрета на рейсы

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Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал положительным решение Владимира Путина отменить визовый режим для грузинских граждан и запрет на рейсы, сообщает ТАСС.

"Это, конечно, с гуманитарной точки зрения является положительным решением, которое можно приветствовать. Все решения, которые облегчат и упростят нашим гражданам жизнь, передвижение, бизнес, конечно, являются положительными, их можно приветствовать", – заявил премьер.

Он уточнил, что Грузия сможет принимать рейсы российских авиакомпаний, не подпавших под санкции Евросоюза.

Также Гарибашвили выразил надежду, что на Западе с пониманием отнесутся к решению республики не прекращать торговлю с Россией.

Накануне Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, действовавший с лета 2019 года. Кроме того, российский лидер отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии: теперь они могут находиться в РФ до 90 дней без необходимости оформления визы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отмену визового режима провокацией со стороны РФ.

Она также призвала провести заседание Совета национальной безопасности для обсуждения введения трехмесячного визового режима для россиян. По ее словам, решение Москвы отменить визовый режим для граждан Грузии может вызвать политическое напряжение в республике.

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