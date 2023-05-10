Президент Грузии призвала созвать Совбез для обсуждения виз для россиян

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала провести заседание Совета национальной безопасности для обсуждения введения трехмесячного визового режима для россиян. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, решение Москвы отменить визовый режим для граждан Грузии может вызвать политическое напряжение в республике.

"Это (отмена виз. – Прим. ред.) вызовет определенное напряжение, во всяком случае между партиями", – сказала Зурабишвили.

Она выразила уверенность, что это вызовет не напряжение внутри общества, а скорее серьезную реакцию, так как люди понимают, что РФ могла принять такое решение, исходя из личных интересов.

Ранее Зурабишвили назвала отмену визового режима провокацией со стороны РФ.

10 мая Владимир Путин подписал указ, который отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию и визовый режим для граждан страны, желающих приехать в РФ.

С 15 мая этого года жители Грузии смогут посещать РФ без оформления визы на срок до 90 дней.

С 2012 года в Грузии действует безвизовый режим на въезд россиян. Грузинско-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной православной конференции. В июне 2019 года в Тбилиси начались протесты.

8 июля 2019 года Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию, а Минтранс закрыл полеты для грузинских перевозчиков в РФ.



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