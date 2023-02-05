Грузии пригрозили санкциями в случае возобновления авиасообщения с РФ

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Грузии пригрозили санкционными мерами в случае восстановления авиасообщения с Россией. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отреагировал на недавнее обсуждение возможности возобновления полетов.

"Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным ЕС и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти ограничительные меры", – сказал он.

Стано обратил внимание на то, что Евросоюз может ввести дополнительные санкции против стран, которые помогают РФ обходить ограничительные меры.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро прямое авиасообщение с Грузией возобновится. По словам главы МИД, контакты между населением двух стран развиваются. В этом году ВВП Грузии вырос на 10%, и, по словам Лаврова, во многом благодаря туризму и торговле с РФ.

После этого председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что, если самолеты снова начнут летать, это облегчит положение грузинских граждан. Он напомнил, что на территории РФ живет порядка миллиона этнических грузин, а также азербайджанцев и армян с гражданством Грузии.

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ

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