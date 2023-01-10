Минтранс сообщил о намерении РФ и Казахстана увеличить количество рейсов между странами

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Россия и Казахстан планируют увеличить число рейсов между странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского Минтранса.

Решение о развитии транспортной инфраструктуры было принято по итогам встречи министров транспорта РФ и Казахстана Виталия Савельева и Романа Скляра.

"Авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана", – говорится в сообщении ведомства.

На встрече двух министров обсуждались направления сотрудничества государств в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. Помимо этого, РФ и Казахстан пришли к необходимости увеличить объемы грузовых и контейнерных перевозок между странами указанными способами.

Ранее российский кабмин продлил до 30 июня 2023 запрет на грузовые автоперевозки по РФ для недружественных стран. Постановление вступило в силу с 10 января 2023 года. При этом установленный российским правительством запрет не коснется международных автомобильных перевозок грузов почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.



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