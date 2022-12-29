Запрет на грузовые автоперевозки по РФ для недружественных стран продлен до 30 июня

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Правительство продлило до 30 июня 2023 года запрет на международные грузовые автоперевозки по России для стран, которые ввели ограничения на перевозки грузов. Постановление вступит в силу с 10 января.

Запрет не коснется международных автомобильных перевозок грузов почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.

Также под запрет не подпадут грузы, которые ввозятся через участок государственной границы РФ и Белоруссии, а также грузы в прицепах или полуприцепах, зарегистрированных в иностранных государствах, но буксируемых транспортными средствами, зарегистрированными в России или Белоруссии.

Ранее правительство России до конца года запретило экспортные поставки легковых автомобилей, которые ранее были ввезены в страну из-за рубежа.

Запрет также распространяется на моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки не более девяти человек, в том числе на спортивные автомобили и автофургоны.

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