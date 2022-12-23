Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Совет Федерации на первом заседании принял закон о введении уголовной ответственности за диверсии вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроектом предлагается закрепить уголовное наказание за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсий, а также спонсирование подобной деятельности. Уголовное наказание также будет установлено за обучение диверсионной деятельности и создание сообществ подобного типа.

Председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что в законе по ряду составов неоконченные преступления наказываются более строго, чем оконченные, что является неправильным. В дальнейшем вопрос планируют пересмотреть.

Помимо этого, СФ одобрил закон об ограничении доступа к сайтам, содержащим данные о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ. Его инициаторами стали более 380 депутатов Госдумы.

Изменения коснутся законов "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О СМИ". Информация будет считаться запрещенной, в том числе при распространении через СМИ.

Клишас уточнил, что полномочия на блокировку ресурсов будут возложены на МВД, ФСБ, Росгвардию и Роскомнадзор.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, объяснил важность закона о диверсиях тем, что РФ не исключает продолжения противостояния с бывшими партнерами.

По его мнению, они продолжат давить на страну, в том числе с совершением диверсионных актов. Законопроект позволит предотвратить количество подобных актов в стране.



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