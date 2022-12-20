ГД приняла во II чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности.

В Уголовный кодекс РФ готовятся внести новые статьи, в которых будет определяться ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов. Кроме того, наказание последует и за финансирование подобных действий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие законопроекта является важным шагом для защиты страны, поскольку РФ продолжает специальную военную операцию, а также сохраняет границы открытыми для въезда иностранных граждан и беженцев.

Законопроект об уголовной ответственности за диверсии был внесен на рассмотрение Госдумы 8 декабря нынешнего года. В первом чтении его приняли 14 декабря.

Из документа следует, что действия диверсионного характера могут быть приравнены к террористической деятельности, поскольку несут в себе цель нарушить экономическую безопасность и обороноспособность страны.

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