ГД приняла в I чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты ГД на заседании в первом чтении приняли законопроект о введении уголовной ответственности за содействие диверсионной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новые статьи Уголовного кодекса будут предусматривать ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Также наказывать планируют за обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ для совершения диверсий.

В соответствии с проектом закона, максимальный срок, который предусмотрен за совершение перечисленных противоправных действий, – пожизненное заключение.

Данный законопроект внесла на рассмотрение группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Из документа следует, что действия диверсионного характера могут быть приравнены к террористической деятельности, поскольку несут в себе цель нарушить экономическую безопасность и обороноспособность страны.



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