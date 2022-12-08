В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за диверсии

Фото: depositphotos/zabelin

Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности. Соответствующий документ был размещен в электронной базе Госдумы.

Инициаторы законопроекта предлагают дополнить УК РФ статьями 281.1 "Содействие диверсионной деятельности", 281.2 "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности", 281.3 "Организация диверсионного сообщества и участие в нем".

Из документа следует, что действия диверсионного характера могут быть приравнены к террористической деятельности, поскольку несут в себе цель нарушить экономическую безопасность и обороноспособность страны.

Уголовно наказуемыми могут стать действия, направленные на обучение к совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ с целью совершения диверсий.

Организация диверсионной группы может наказываться сроком лишения свободы от 15 до 20 лет или штрафом в размере одного миллиона рублей. Также наказанием может стать штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет и ограничением свободы на срок от 1 до 2 лет либо пожизненным лишением свободы.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о бесплатной медицинской помощи ветеранам боевых действий. С инициативой выступили депутаты партии ЛДПР.

До этого в ГД предложили запретить чиновникам выезд за рубеж в новогодние праздники. С подобной инициативой к губернаторам российских регионов обратился депутат от "Единой России" Султан Хамзаев.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!