ГД приняла проект о преимущественном праве мобилизованного на ранее занимаемую должность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Госдума во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий преимущественное право для мобилизованного гражданина на ранее занимаемую должность в случае, если трудовой договор с ним истек во время прохождения службы. Об этом сообщает РИА Новости.

"(Мобилизованный гражданин. – Прим. ред.) имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых отношениях до призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта о прохождении военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач", – говорится в тексте документа.

Поправки в законопроект также предусматривают обязательство работодателя предоставить мобилизованному другую работу, соответствующую его специализации в случае, если прежняя должность занята. При отсутствии вакантных мест работодатель обязан предложить вернувшемуся со службы нижестоящую или нижеоплачиваемую работу.

До этого сообщалось, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане получат выплаты за декабрь досрочно. Исключение в системе оплаты сделали с целью обеспечения семей мобилизованных средствами к Новому году. Выплату средств планируют произвести 25 декабря.

Ранее Владимир Путин назвал поддержку участников специальной военной операции на Украине первостепенной задачей. По его словам, военнослужащие в зоне боевых действий выполняют задачи высокого риска.



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