Песков заявил об отсутствии новой информации о мобилизации в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информации о проведении в России новых волн призыва граждан в рамках частичной мобилизации нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября Владимиром Путиным. Президент РФ заверил, что перед отправкой в зону спецоперации на Украине, призванные граждане пройдут подготовку.

Мероприятия в рамках частичной мобилизации в Москве завершились 17 ноября. Временные мобилизационные пункты в столице прекратили работу. Разосланные до указанной даты повестки утратили свою силу.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что военкоматы продолжат набор добровольцев и контрактников. Шойгу подчеркнул, что задачи, поставленные в рамках частичной мобилизации, были выполнены – на службу призваны 300 тысяч человек.



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