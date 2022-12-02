Жены мобилизованных не имеют права на сокращение рабочего дня с сохранением оплаты – МО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Супруги подпавших под призыв по мобилизации россиян не относятся к категории людей, которые могут претендовать на сокращение рабочего дня на час с сохранением прежней зарплаты, передает ТАСС со ссылкой на НЦУО РФ.

В ведомстве уточнили, что сокращение рабочей смены с сохранением зарплаты предоставляется категориям лиц, определенным ТК РФ и иными специальными законами.

Как сообщили в министерстве обороны, граждане могут обращаться с подобными вопросами на горячую линию, которая доступна круглосуточно.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой сделать выходной предновогоднюю неделю для некоторых семей мобилизованных. Данную меру поддержки, подчеркивал он, должны получить жены мобилизованных, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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