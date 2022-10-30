10 тысяч родственников мобилизованных получили социальную помощь от города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о социальной поддержке родственников мобилизованных граждан. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"На сегодняшний день за единовременной социальной помощью обратились около 12 тысяч человек, около 10 тысячам выплаты уже перечислены, около двух тысяч запросов находится в работе", – пояснила представитель мэрии.

По словам Раковой, городские власти работают непосредственно с обращениями, которые поступают в центр поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского. Также помощь оказывают проактивно, выявляя семьи мобилизованных с детьми.

"Мы в проактивном порядке без их заявлений назначили такие меры поддержки, как бесплатное двухразовое горячее питание в школе, бесплатная продленка, освобождение от оплаты детского сада", – уточнила заммэра.

Жены мобилизованных активно обращаются по вопросам переобучения или поиска работы. Так, на собеседования у конкретных работодателей уже вышли более 150 соискательниц, 15 человек уже работают. Обучение проходят 200 женщин. По запросам москвичей уже около 300 детей записаны в детские сады у дома или внесены в списки, несмотря на возраст.

Кроме того, семьям мобилизованных оказывают психологическую поддержку. Специалисты провели уже более 800 консультаций, причем за помощью могут обратиться как взрослые, так и дети.

Центр поддержки семей мобилизованных находится по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Учреждение работает ежедневно, с 9:00 до 20:00. Обратиться также можно на горячую линию департамента труда и социальной защиты населения по телефону: +7 (495) 870-44-44.

Ранее в октябре правительство России подготовило поправки об освобождении материальной помощи мобилизованным от налога на доходы физических лиц. Аналогичное правило будет распространено на имущество.

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