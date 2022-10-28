В ГД внесли проект о приостановке судебных производств в отношении мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о приостановке исполнительных производств в отношении мобилизованных, передает ТАСС.

"Судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан должны быть приостановлены сразу, как только они были призваны по повестке или записались на фронт добровольцами", – заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Ранее Минфин РФ дал разъяснение в части уплаты индивидуальными предпринимателями страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. Речь идет о бизнесменах, которые подпали под частичную мобилизацию. В ведомстве подтвердили, что такие граждане освобождаются от выплат.

Накануне сообщалось, что правительство России подготовило поправки об освобождении материальной помощи мобилизованным от налога на доходы физических лиц. Законопроект получил одобрение кабмина и будет внесен на рассмотрение Госдумы.

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