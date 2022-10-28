Мобилизованные предприниматели освобождаются от уплаты страховых взносов – Минфин РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Подпавшие под частичную мобилизацию индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. Такое разъяснение дал Минфин РФ в официальном ответе на запрос главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова.

"Исходя из действующих положений Налогового кодекса РФ, плательщики страховых взносов – индивидуальные предприниматели не исчисляют и не уплачивают за себя страховые взносы <...>, в частности, за период военной службы по призыву, в течение которого ими не осуществлялась предпринимательская деятельность", – говорится в ответе министерства, цитату из которого приводит ТАСС.

Также сообщается, что в настоящее время между министерством обороны и Федеральной налоговой службой заключено соглашение об обмене данными граждан.

Ранее Кутепов попросил помощника президента РФ Максима Орешкина и вице-премьера Дмитрия Григоренко разъяснить вопрос относительно освобождения мобилизованных предпринимателей от страховых взносов. Сенатор также предложил обеспечить автоматическую передачу данных о таких гражданах в ФНС.

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило поправки об освобождении материальной помощи мобилизованным от налога на доходы физических лиц. Как уточнял глава Минфина РФ Антон Силуанов, данный законопроект уже получил одобрение кабмина и будет внесен в Государственную думу в ближайшее время.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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