ФНС запустила страницу о мерах налоговой поддержки мобилизованным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная налоговая служба России запустила промостраницу с описанием всех доступных мобилизованным гражданам льгот по уплате налогов и сдаче отчетности.

В частности, для мобилизованных граждан переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений, а также введен мораторий на контрольные мероприятия в их отношении.

Кроме того, для них приостанавливается проведение проверок соблюдения российского валютного законодательства, сдвигаются сроки представления отчетов о движении и переводах денежных средств и иных финансовых активов по счетам, а также уведомлений об открытии и закрытии счетов и изменении их реквизитов.

Все меры, которые разбиты на странице на блоки, содержат подразделы и демонстрируют основные тезисы, действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения.

Ранее россиянам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



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