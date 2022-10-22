Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россиянам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится в сообщении кабмина в телеграм-канале.

Уточняется, что отсрочка будет действовать три месяца после завершения военной службы по мобилизации. Отсрочку будут рассчитывать до 28 числа третьего месяца после окончания службы, для предоставления налоговых деклараций – до 25 числа.

До последнего числа четвертого месяца после окончания службы по мобилизации будет действовать отсрочка для налога на профессиональный доход.

Также граждане, призванные по мобилизации, смогут уплатить задолженности в рассрочку. Первый платеж должен составлять одну шестую часть долга. Затем платежи нужно будет вносить ежемесячно равными частями.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил в качестве дополнительной меры поддержки мобилизованным освободить их от транспортного налога. Данную инициативу он представил Михаилу Мишустину.

По словам Власова, актуальность отмены для таких граждан налога на транспортное средство обусловлена невозможностью использования последнего во время военной службы.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



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