В Госдуме предложили освободить мобилизованных от транспортного налога

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Депутат Госдумы Василий Власов предложил в качестве дополнительной меры поддержки мобилизованным освободить их от транспортного налога. Об этом сообщает RT.

"Учитывая актуальность выработки дополнительных мер поддержки граждан, прошу вас оценить целесообразность отмены транспортного налога в период прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации", – написал парламентарий в письме на имя главы кабмина РФ Михаила Мишустина.

Он пояснил, что в последнее время получает много обращений о расширении льгот для мобилизованных, в том числе и по озвученной им теме. По его словам, актуальность отмены для таких граждан налога на транспортное средство, обусловлена невозможностью использования последнего во время военной службы.

Ранее в Госдуме предложили освободить от призыва родственников тех, кто был мобилизован и погиб. То же касается и мобилизованных граждан: предполагается, что они смогут досрочно уволиться с военной службы при потере члена семьи.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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