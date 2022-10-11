В Госдуме хотят освободить от призыва родственников тех, кто погиб после мобилизации – СМИ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты во главе с лидером фракции Справедливая Россия – За правду Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, который предлагает освободить от призыва родственников тех, кто был мобилизован и после этого погиб. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в Госдуме.

Как уточняется в документе, под понятием семьи подразумеваются люди, связанные родством или проживающие совместно. Кроме того, к близким родственникам предлагается отнести: супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев либо сестер, дедушек, бабушек, внуков.

Согласно информации издания, в законопроекте указано, что мобилизованные военнослужащие, потерявшие члена семьи, смогут по их желанию досрочно уволиться с военной службы. Нормы будут распространяться как на мобилизованных мужчин, так и на женщин.

Ранее мобилизованным россиянам напомнили о полагающемся им раз в году отпуске. По словам юриста Марии Ярмуш, соответствующий график составляется командиром подразделения. По действующим сегодня нормам военнослужащие ежегодно могут рассчитывать на 30 дней отпуска.

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