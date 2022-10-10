Юрист рассказала, когда мобилизованные смогут уйти в отпуск

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мобилизованным россиянам может быть предоставлен ежегодный отпуск. Об этом Москве 24 рассказала юрист Мария Ярмуш.

По словам эксперта, в этом плане мобилизованные граждане приравниваются к контрактникам. График отпусков составляет командир подразделения, добавила она.





Мария Ярмуш юрист В настоящий момент военнослужащие имеют право на 30 дней отпуска раз в год, предварительно согласовав период отдыха с командиром подразделения.

Ранее юрист Василий Воробьев рассказал, что подпавшие под частичную мобилизацию россияне имеют право взять с собой в часть кнопочные телефоны. С разрешения командира в определенное время они могут созваниваться с родными. Также связаться с близкими удастся с местного телефона из части, уточнил эксперт.



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