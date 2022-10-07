Путин предоставил кредитные каникулы мобилизованным, контрактникам и добровольцам

Фото: Агентство «Москва»/Андрей Никеричев

Владимир Путин утвердил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам призванных в рамках частичной мобилизации, участникам СВО на Украине и членам их семей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Мера позволит предоставить заемщику льготный период. В это время получивший кредит гражданин может приостановить исполнение своих денежных обязательств на определенный им самим срок, который не может превышать период военной службы. Для этого заемщик должен обратится к кредитору в течение времени действия договора кредита или займа, но не позднее 31 декабря 2023 года.

Направить требование о приостановлении обязательств можно любым способом, предусмотренным договором. Также отправить его можно с помощью мобильной связи. Новый закон распространяется на обязательства по кредитному договору, заключенному до принятия указа о частичной мобилизации или подписания контракта и до дня участия в СВО.

Кроме того, в случае смерти заемщика на военной службе все кредитные обязательства будут прекращены. Лимитного ограничения по сумме списываемого кредита не предусмотрено.

Уточняется, что кредитные каникулы предоставляются не только военнослужащим Минобороны, но и служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующим в СВО.

Ранее зампредседателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил заморозить оплату за обучение детей мобилизованных граждан в детсадах, школах и вузах. В качестве альтернативы он предложил призвать руководство университетов временно предоставить детям призванных граждан возможность учиться бесплатно.

Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кого будут отправлять в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Совфед предложил предоставлять льготные автокредиты участникам спецоперации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!