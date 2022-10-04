Юрист рассказал, могут ли мобилизованные звонить своим родственникам

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Мобилизованные граждане могут созваниваться со своими родственниками во время службы с разрешения командира. Об этом Москве 24 рассказал юрист Василий Воробьев.
Эксперт напомнил, что призывникам можно брать с собой в военную часть обычные кнопочные телефоны. Их допустимо использовать в определенное время с разрешения командира. Кроме того, из части можно позвонить родным и с местного телефона по той же схеме, добавил Воробьев.
"С собой должен быть простой кнопочный телефон, чтобы по нему нельзя было определить местоположение, чтобы не навредить дислокации вооруженных сил. Звонки только с разрешения командира происходят", – подчеркнул юрист.
Эксперт добавил, что в зоне проведения специальной военной операции для служащих развертывают мобильные переговорные пункты.
Ранее глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов предложил обеспечить бесплатную сотовую связь для мобилизованных россиян на время их воинской службы. Соответствующее обращение было направлено в Минцифры.
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