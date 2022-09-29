Юрист рассказал, в каком случае сотрудника с бронью могут мобилизовать

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Гражданина с бронью от частичной мобилизации могут призвать, если он уволится с работы или будет переведен на другую, "незабронированную" должность. Об этом Москве 24 рассказал юрист Василий Воробьев.

Ранее был опубликован список специальностей, обладатели которых могут получить отсрочку в рамках призыва по частичной мобилизации. В перечне Минцифры РФ обозначены 195 направлений, в том числе математика, информационная безопасность и ядерная физика.

"На сегодняшний день бронь дает отсрочку от частичной мобилизации", – напомнил Воробьев.

Вместе с тем юрист добавил, что она закрепляется не за конкретным сотрудником, а за его должностью. Если человек увольняется или переходит на другую позицию, то теряет бронь и может быть мобилизован, пояснил эксперт.





Василий Воробьев юрист Бронь действует до тех пор, пока человек работает в определенной сфере на определенной должности.

Ранее на портале госуслуг заработал сервис, через который работники IT и телеком-компаний могут подать заявление на отсрочку от частичной мобилизации. Предполагается, что первые списки с такими сотрудниками направят в Генштаб 29 сентября.



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