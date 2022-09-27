На "Госуслугах" запустили форму для получения IT-специалистами отсрочки от призыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Форма подачи заявления для получения специалистами в сфере IT и связи отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации открыта на портале госуслуг, сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.
Уточняется, что для отправки заявления необходимо:
21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
Ранее член Военной коллегии адвокатов Павел Малютин разъяснил, что отсрочка от мобилизации в рамках указа президента РФ будет предоставлена в том числе и курсантам военных училищ. По словам эксперта, после заключения контракта курсанты обязаны дослужить до окончания вуза и после этого прослужить еще 5 лет. Малютин уточнил, что во время обучения они не могут быть призваны, так как у них еще нет достаточной подготовки.
Минцифры выступило с предложением по отсрочке IT-специалистов
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