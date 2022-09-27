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Москва 24

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Общество

27 сентября, 20:53

На "Госуслугах" запустили форму для получения IT-специалистами отсрочки от призыва

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Форма подачи заявления для получения специалистами в сфере IT и связи отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации открыта на портале госуслуг, сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

Уточняется, что для отправки заявления необходимо:

  • заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП гендиректора компании;
  • открыть сервис на "Госуслугах" и проверить данные, которые автоматически подтягиваются из личного кабинета;
  • ввести сведения о воинском учете;
  • указать информацию о высшем образовании;
  • заполнить сведения о работе;
  • прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанную руководителем организации, и файл открепленной электронной подписи;
  • отправить заявку, а Минцифры после обработки направит их в Генштаб.

В министерстве уточнили, что в четверг, 29 сентября, планируется направить в Генштаб первые списки.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Ранее член Военной коллегии адвокатов Павел Малютин разъяснил, что отсрочка от мобилизации в рамках указа президента РФ будет предоставлена в том числе и курсантам военных училищ. По словам эксперта, после заключения контракта курсанты обязаны дослужить до окончания вуза и после этого прослужить еще 5 лет. Малютин уточнил, что во время обучения они не могут быть призваны, так как у них еще нет достаточной подготовки.

Минцифры выступило с предложением по отсрочке IT-специалистов

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022

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