На "Госуслугах" запустили форму для получения IT-специалистами отсрочки от призыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Форма подачи заявления для получения специалистами в сфере IT и связи отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации открыта на портале госуслуг, сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

Уточняется, что для отправки заявления необходимо:



заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП гендиректора компании;

открыть сервис на "Госуслугах" и проверить данные, которые автоматически подтягиваются из личного кабинета;

ввести сведения о воинском учете;

указать информацию о высшем образовании;

заполнить сведения о работе;

прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанную руководителем организации, и файл открепленной электронной подписи;

отправить заявку, а Минцифры после обработки направит их в Генштаб.

В министерстве уточнили, что в четверг, 29 сентября, планируется направить в Генштаб первые списки.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Ранее член Военной коллегии адвокатов Павел Малютин разъяснил, что отсрочка от мобилизации в рамках указа президента РФ будет предоставлена в том числе и курсантам военных училищ. По словам эксперта, после заключения контракта курсанты обязаны дослужить до окончания вуза и после этого прослужить еще 5 лет. Малютин уточнил, что во время обучения они не могут быть призваны, так как у них еще нет достаточной подготовки.



Минцифры выступило с предложением по отсрочке IT-специалистов

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