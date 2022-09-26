Юрист разъяснил указ президента о предоставлении студентам отсрочки от мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Отсрочка от мобилизации в рамках указа президента РФ будет предоставлена в том числе и курсантам военных училищ, рассказал член Военной коллегии адвокатов Павел Малютин.
"Если мы говорим о тех, кто поступает в 18 лет с перспективой поступления на военную службу, то ни о каком их участии в частичной мобилизации речи не идет, потому как курсанты заключают контракт на втором курсе университета. И с этого момента они являются полноценными военнослужащими-контрактниками", – сообщил он в беседе с Pravda.Ru.
По словам эксперта, после заключения контракта курсанты обязаны дослужить до окончания вуза и после этого прослужить еще 5 лет. Малютин уточнил, что во время обучения они не могут быть призваны, так как у них еще нет достаточной подготовки.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Позднее Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для получающих первое высшее образование студентов очной и очно-заочной формы обучения, а также получающих первое среднее профессиональное образование.
Путин подписал указ о предоставлении отсрочки студентам от призыва по мобилизации
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