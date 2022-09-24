Путин подписал указ о предоставлении отсрочки студентам от призыва по мобилизации

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Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, сообщили в Кремле, текст указа приводит ТАСС.

Согласно документу, отсрочка при частичной мобилизации будет распространяться на получающих первое высшее образование студентов очной и очно-заочной формы обучения, а также получающие первое среднее профессиональное образование.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

