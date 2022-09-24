Россияне начали через мессенджеры получать отправленные с Украины фейковые повестки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Украинские спецслужбы начали рассылать жителям России якобы электронные повестки с помощью мессенджеров, заявил первый зампредсед Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

"Новый фейк – якобы военные комиссариаты рассылают электронные повестки через мессенджеры. Понятно, что военкоматы не используют такой способ рассылки повесток и эти так называемые документы никакой юридической силы не имеют", – приводит ТАСС его слова.

Малекевич также сообщил об информационных вбросах относительно отправки первых подпавших под мобилизацию на фронт.

Кроме того, руководство Украины распространяет недостоверную информацию о якобы принудительном голосовании на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

По словам члена ОП, также Киевом распространяются постановочные фото- и видеоматериалы о новых "победах" ВСУ.

"Появилась видеозапись с группой военных ВСУ у таблички с названием Энергодара. Это типичная постановка для пропаганды доблести ВСУ. Да, действительно несколько человек ночью пробрались к табличке, но только для того, чтобы снять видео. На кадрах видно, что даже приборы ночного видения у них работают без активной подсветки, чтобы группу не обнаружили. То есть подошли, сделали фотосессию и быстро отправились восвояси", – рассказал Малькевич.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

