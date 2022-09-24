Свыше 200 тыс звонков с вопросами о мобилизации поступило на горячую линию

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С 22 сентября более 200 тысяч звонков с вопросами о частичной мобилизации в России поступило на горячую линию 112. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Работу службы развернули во всех российских регионах, а на площадке координационного центра организовали оперативное взаимодействие всех участников.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

