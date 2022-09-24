Глава Евросовета поддержал идею о предоставлении виз в ЕС россиянам на фоне мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал предложение о предоставлении гуманитарного доступа в Евросоюз россиянам на фоне объявления о частичной мобилизации. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

По его словам, Евросоюзу нужно быстро реагировать и проводить координацию из-за объявления в России мобилизации. Мишель высказал мнение, что ЕС стоит проявить открытость по отношению к тем, кто хочет уехать из РФ.

Ранее представитель Еврокомиссии Анита Хипер заявила, что ЕК ведет обсуждение с государствами Европейского союза выдачи виз россиянам по гуманитарным соображениям после объявления частичной мобилизации в РФ. По ее словам, все запросы на гуманитарные визы должны рассматриваться в индивидуальном порядке.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

