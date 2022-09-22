Еврокомиссия обсуждает с ЕС гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации

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Европейская комиссия ведет обсуждение с государствами Европейского союза выдачи виз россиянам по гуманитарным соображениям после объявления частичной мобилизации в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК Аниту Хипер.
"Ситуация беспрецедентная, принимая во внимание ситуацию в сфере безопасности, мы должны учитывать и геополитическую ситуацию... Мы в контакте с государствами ЕС, оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу", – отметила она.
По словам Хипер, все запросы на гуманитарные визы должны рассматриваться в индивидуальном порядке. Кроме того, как уточнила представитель ЕК, согласно Шенгенскому кодексу, все равно предполагается отказ во въезде по соображениям безопасности.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.
До этого еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что Евросоюз хочет ввести жесткие ограничения на туристические визы для россиян, въезд будет предусмотрен только по семейным обстоятельствам и для журналистов.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Военный эксперт прокомментировал частичную мобилизацию в России
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